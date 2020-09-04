РИАМО - 4 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении ООО «ГК Автотехконтракт» в реестр недобросовестных поставщиков по факту отказа от поставки двигателя для грузовика по контракту, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

В управление ранее обратились представители МБУ городского округа Луховицы «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству». Они попросили внести сведения об ООО «ГК Автотехконтракт» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по поставке двигателя для автомобиля КамАЗ-6520.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ГК Автотехконтракт» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Общество обратилось в суд, где ему отказали в удовлетворении требований.