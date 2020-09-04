РИАМО - 4 сен. До конца текущего года на первом Московском центральном диаметре завершат реконструкцию станции Баковка, ее планируют сделать красивой и удобной для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас здесь реконструируют две платформы, над ними построят навесы для защиты от осадков», — говорится в сообщении.

В новом подземном вестибюле проводят отделочные работы и строят выходы к платформам. До реконструкции на станции работал подземный переход, который расположен ближе к зоне частного сектора.

Новый подземный тоннель возвели ближе к кварталу многоквартирного жилья города Одинцово. Об этом попросили жители. Для удобства пассажиров тоннель оборудуют кассовыми и турникетными зонами, эскалаторами и лифтами.