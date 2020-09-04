РИАМО - 4 сен. В Москве за прошедшие сутки выздоровели 1196 человек после курса лечения от коронавируса, за весь период пандемии столичные врачи вылечили от Covid-19 более 219 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095», – отметила Ракова.

Для подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции у пациента врачи проводят специальные исследования. При выписке те, кто должен оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в мегаполисе за две календарные недели составил 0,25%. Если этот показатель меньше единицы, то эпидемиологическая ситуации в городе является стабильной.

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4 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.