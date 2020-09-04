РИАМО - 4 сен. Очевидцы сообщили в полицию об окровавленном человеке на проезжей части у дома 39 на улице 15-я Парковая, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что неизвестный умышленно напал на пенсионера с гантелей и скрылся.

«Обнаружен <...> пенсионер, который нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован в реанимационное отделение», - сказал собеседник агентства.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом теменной области.



По факту происшествия возбудили уголовное дело.