РИАМО - 4 сен. В Мосгосстройнадзоре оформили разрешение на строительство жилого дома по программе реновации на Сиреневом бульваре, разрешение длится до конца ноября 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На основании извещения о начале работ будет составлена программа проверок, которая охватит весь период строительства жилого дома в Измайлове. К проверкам в обязательном порядке будут привлекаться специалисты центра экспертиз, они проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новостройка будет состоять из двух пятисекционных корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой. Общая площадь новостройки составит 82,9 тысячи квадратных метров. В доме будет 840 квартир.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Рядом с домом разместят детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, установят скамейки, урны и шлагбаум. Также высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.