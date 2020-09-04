РИАМО - 4 сен. В правительстве РФ планируют запретить снижать прожиточный минимум в регионах, мера подействует тогда, когда новый размер минимума будет меньше прошлогодней ставки, пишет в пятницу газета «Известия».

«Инициатива застрахует граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ, однако победить бедность или значительно улучшить качество жизни россиян это не поможет», — отмечается в публикации.

Данную идею обсуждали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Власти хотят внести соответствующий пункт в законопроект об определении размера прожиточного минимума.

Снижают прожиточный минимум достаточно часто. Во втором квартале 2020 года его сократили в Ямало-Ненецком автономном округе, Дагестане, Севастополе, Свердловской и Смоленской областях.

Общероссийское значение прожиточного минимума сейчас составляет 12 392 рублей.