РИАМО - 4 сен. С 10 по 12 сентября в столице пройдет шестой этап проекта «Открой#Моспром», в рамках которого все желающие смогут посетить экскурсии по промышленным предприятиям города, мастер-классы и интеллектуальные игры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проект «Открой#Моспром» пользуется большой популярностью среди горожан. До периода временных ограничений городские заводы успели посетить около 3 тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в режиме офлайн», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что участники шестого этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея.

Впервые в рамках проекта можно будет посетить косметическую фабрику «Свобода». Также в числе заводов, где пройдут экскурсии, войдут завод «Трансмаш» и изготовитель ортопедической обуви «Ортомода».