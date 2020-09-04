РИАМО - 4 сен. С начала текущего года столичные центры занятости помогли устроить на работу порядка 60 тысяч граждан, на данный момент количество вакансий вышло на докризисный уровень, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества вакансий и ожидаем, что рынок труда будет еще более активен с начала осени, так как многие вернутся из отпусков. С 15 марта уже трудоустроены более 45 тысяч человек, а всего с начала года — около 60 тысяч», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что служба занятости готова и дальше оказывать всестороннюю помощь в трудоустройстве москвичей.

В поиске работы соискателям помогают центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера». Они оказывают поддержку в трудоустройстве начиная с помощи карьерных консультантов и заканчивая обширной базой вакансий.

Карьерные эксперты службы занятости помогают не только найти подходящие вакансии, но и проходят весь путь с соискателем — от составления резюме до помощи в адаптации на новом рабочем месте.

Самые распространенные и востребованные вакансии сейчас связаны с продажами, ИТ-услугами, логистикой, работой колл-центров, а также не требующими особой квалификации специальностями, интегрированными в цифровую экономику.