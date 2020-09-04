РИАМО - 4 сен. На сайте проекта #Москвастобой появилась новая рубрика, посвященная различным профессиям, она подготовлена к Дню города, который будет проходить 5 и 6 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Рубрика призвана помочь узнать больше о спасателях, водолазах и других специалистах. В своих историях сотрудники городских служб делятся опытом и интересными историями. Например, Владимир Ерошин в 23 года принял решение сменить профессию, и сегодня он — начальник поисково-спасательной станции «Строгино» ГКУ «МГПСС».

«Мое основное вдохновение в работе — это благодарность спасенного. В такие моменты задумываешься о том, что было бы, если бы не ты», — сказал Ерошин.

Василий Машошин — начальник участка мостового ремонтно-восстановительного управления ГБУ «Гормост». В профессии он с 1973 года, и о своем выборе никогда не жалел.

«Поражает работа предыдущих поколений — эти великолепные сооружения были построены без современного технического оснащения. Люди строили на века, и мы гордимся тем, что являемся их преемниками и продолжателями», — добавил Ерошин.

Главный специалист службы кабельных трасс филиала ПАО «Россети Московский регион» Московские высоковольтные сети (МВС) Александра Ануфриева не боится трудностей.

«Сфера деятельности достаточно сложная, но интересная и разнообразная. Благодаря моей работе я неплохо знаю Москву, но уверена, что есть еще очень много интересных мест, где стоит побывать», — заключила Ануфриева.