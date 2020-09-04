РИАМО - 4 сен. На столичных улицах в пределах Садового кольца разместили дополнительные 70 точек подключения к городской сети Wi-Fi, их можно найти на Бульварном кольце и Тверской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря увеличению числа точек доступа покрытие на этих улицах стало полностью бесшовным», — сказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

По его словам, теперь жители и гости столицы могут пользоваться городским Wi-Fi непрерывно.

Он добавил, что зона покрытия на территории города продолжит расширяться. До конца 2020 года планируется разместить на центральных улицах около 300 дополнительных точек беспроводного доступа в Сеть.