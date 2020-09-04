РИАМО - 4 сен. В Подмосковье задержали двоих 24-летних уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в кражах мотоциклов и квадроциклов, они повреждали заборы частных домов и похищали транспортные средства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Транспорт вывозили на грузовой машине на складскую базу, расположенную в Москве. После этого дорогостоящую автотехнику загоняли в контейнеры для дальнейшей отправки их за рубеж с помощью автомобильных фур», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В полиции возбудили уголовное дело. Суд заключил подозреваемых под стражу.

«Задержанные подозреваются в совершении 11 эпизодов противоправной деятельности на территории девяти районов Московской области и Москвы. Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей», – добавила Петрова.