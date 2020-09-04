РИАМО - 4 сен. Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в домашнем матче Лиги нации, встреча в Москве закончилась со счетом 3:1, сообщает Газета.ru.

«Уверенная победа парней Черчесова. Сербии спасибо за игру — 3:1. Отличное начало Лиги наций», — говорится в сообщении.

Главным героем матча стал Артем Дзюба. Благодаря двум забитым мячам он вышел на второе место по числу голов за национальную команду и догнал экс-форварда «Спартака» Владимира Бесчастных.

Уже 7 сентября числа сборную России ждет встреча на выезде с Венгрией.