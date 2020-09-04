РИАМО - 4 сен. На конкурс грантов мэра Москвы заявки подали 1092 некоммерческие организации, все они занимаются проектами для горожан, число участников почти вдвое превышает прошлогоднее, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Самой популярной оказалась номинация «Молодежь Москвы» — 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации «Наше наследие» и еще 126 — в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни», — сказала заммэра - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Конкурс в 2020 году проходит в 12 номинациях. Подать заявку можно было в одной из них на выбор.

Поступившие заявки проверяют на соответствие условиям конкурса. Итоговый список опубликуют девятого сентября.

Прием заявок начался 30 июля и завершился 28 августа.