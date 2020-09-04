РИАМО - 4 сен. В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, общее число смертельных случаев в столице достигло 4867.

«При любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача, не стоит заниматься самолечением», — напоминается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что борьба с Covid‑2019 стоила московскому бюджету примерно 300 миллиардов рублей. Деньги были направлены на расходные материалы, медикаменты и дооборудование объектов здравоохранения.

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4 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.