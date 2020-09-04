РИАМО – 4 сен. В День города Москвы на площадках, где планируются различные мероприятия, будут работать около 500 волонтеров, которые будут помогать организаторам и горожанам, сообщила РИАМО председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

«День города Москвы у нас пройдет в семейном формате, как сказал (мэр столицы – ред.) Сергей Семенович Собянин. То есть это будут районные площадки, не будет больших массовых мероприятий, но, тем не менее, на этих площадках будет работать порядка 500 волонтеров», - сказала Драгунова.

Она добавила, что все волонтеры прошли обучение и готовы оказывать любую посильную помощь горожанам.

Москва в этом году отмечает свой 873-й день рождения. Празднование Дня города пройдет 5 и 6 сентября. Масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут из-за пандемии коронавируса. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.