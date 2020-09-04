РИАМО - 4 сен. В Москве и Подмосковье в пятницу прогнозируется переменная облачность, температура воздуха днем составит до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Малоподвижный обширный антициклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 22 до 24 градусов, а в Московской области — от плюс 19 до 24 градусов.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 50%.