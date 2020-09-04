РИАМО - 4 сен. Городские службы будут работать в усиленном режиме 5 и 6 сентября, на такой режим перешли из-за празднования Дня города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - отметил Бирюков.

Особое внимание уделят контролю за работой электросетевых объектов, соблюдению мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Бирюков добавил, что в круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады. Все они незамедлительно выедут при любой нештатной ситуации.

В готовность привели все источники аварийного питания.

День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом в городе не планируется массовых гуляний на Тверской улице, а также крупных концертов и фейерверков.