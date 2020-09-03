РИАМО - 3 сен. В этом году Московская область впервые участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», на конкурс направили девять заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Московская область все больше и больше развивается с каждым годом. Мы не первый год активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что в области стараются сделать так, чтобы в каждом муниципалитете появлялись новые общественные пространства, парки, зоны отдыха.

«Наши пространства были не раз отмечены ведущими мировыми архитектурными сообществами. В этом году мы решили принять участие в конкурсе лучших практик Минстроя РФ и рассчитываем победить», - добавил Хайкин.

Конкурс проводят ежегодно. На нем выявляют примеры лучшей практики деятельности муниципального управления. Он состоит из регионального и федерального этапов и проводится по пяти номинациям.

Федеральная комиссия определяет трех победителей в каждой номинации. Первое место получит 75 миллионов рублей, второе место - 45 миллионов рублей, третье — 30 миллионов рублей.