РИАМО - 3 сен. За полгода в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей, в отрасль привлекли около 9 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, были введены в строй новые торговые площади предприятий розничной торговли.

«Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено около 9 миллиардов рублей. В рейтинге ввода новых торговых площадей лидирует городской округ Истра – введено 21,9 тысячи квадратных метров, в том числе ООО «Прод Мир» («Мираторг») – 1,5 тысячи квадратных метров, ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») – 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Лидерами также являются: Богородский округ – 21,8 тысячи квадратных метров, в том числе торговый комплекс «Заречье» - 11,7 тысячи квадратных метров, торговый комплекс «СтройДом» - 3,4 тысячи квадратных метров, магазин «Светофор» - 1 тысяча квадратных метров; Орехово-Зуевский округ - торговый центр «Гранд» - 7,8 тысячи квадратных метров, магазин «Светофор» - 1,05 тысячи квадратных метров; Долгопрудный – магазин «Детский мир» - 1 тысяча квадратных метров, магазин «Эльдорадо» - 1,2 тысячи квадратных метров, магазин «Спортмастер» - 1,4 тысячи квадратных метров, магазин «Порядок» - 1,2 тысячи квадратных метров; Одинцовский округ - четыре магазина «Пятерочка» - общая площадь 2,9 тысячи квадратных метров, два магазина «Верный» - общая площадь 1,3 тысячи квадратных метров.