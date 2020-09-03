РИАМО - 3 сен. Начался второй учебный фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode, его организовали Московский физико-технический институт, ведущие региональные вузы и Фонд поддержки физтех-школ, презентация лучших проектов состоится 3 октября, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

В фестивале участвуют свыше тысячи человек из 15 регионов страны.

«Сильная составляющая RuCode - это кооперация между коллегами из ведущих российских вузов, которые вместе создавали микс из разных подходов к преподаванию, лидеров ИТ-индустрии и государственных учреждений, которые делились актуальными задачами и формулировали практический запрос, повышая актуальность соревнования», - сказал директор по дистанционным программам МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев.

Фестиваль организовали совместно с вузами и партнерскими организациями из Владивостока, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Перми, Саратова, Читы, а также Томска, Калининграда, Нижнего Новгорода и Ташкента.

Для успешного прохождения программы необходимо хорошо владеть основами одного из следующих языков программирования: С/С++, Java, Pascal/Delphi, Python.