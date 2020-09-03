РИАМО - 3 сен. В Москве завершили расследование по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста департамента безопасности ОАО «РЖД», обвиняемого в мошенничестве, дело направили в суд, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Экс-сотрудника РЖД обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

«С марта 2015 года по июнь 2017 года обвиняемый, не обладая полномочиями по исключению проверок фактически перевозимого груза, пообещал генеральному директору грузовой компании их не проводить, за что получил денежные средства в сумме почти 1,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также в январе 2018 года он ввел в заблуждение других собственников подвижного состава об имеющихся у него полномочиях не проводить проверки со стороны подразделений безопасности ОАО «РЖД» в отношении грузовых вагонов, за что получил почти 100 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый не признал.