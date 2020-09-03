РИАМО - 3 сен. Подмосковные учреждения социальной защиты используют областное имущество без нарушений, проверку прошли все 28 организаций, которые участвовали в контрольном мероприятии, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«За три летних месяца проверены 28 учреждений социальной сферы Подмосковья. Инспекторы осмотрели 43 объекта капитального строительства и 23 земельных участка, используемые учреждениями социальной защиты населения в 27 городских округах Московской области», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Инспекторы проверяют способы использования имущества, его состояние, наличие самовольных перепланировок.

«В ходе проверки может выясниться, что пользователь снес пару стен или наоборот - настроил перегородок, сдал помещение в аренду без ведома собственника или просто использует его не по назначению», - уточнила Адигамова.

Она добавила, что такие незаконные перепланировки караются штрафами.

По итогам летней проверки нарушений не было выявлено.