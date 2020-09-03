РИАМО - 3 сен. Подмосковные следователи по особо важным делам закончили расследование уголовного дела в отношении шести экс-сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Раменское», дело будет рассматриваться в суде, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В зависимости от степени участия и роли каждого в совершении противоправных деяний экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотических средств и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

«Следствием установлено, что сотрудники полиции совершили фальсификацию доказательств, полученных в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые послужили основанием для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств в отношении четырех граждан», – говорится в сообщении.

Во время расследования уголовного дела следователи допросили более 150 свидетелей; провели 10 обысков, 20 выемок, 15 очных ставок, запросили и получили 50 детализаций телефонных соединений. Кроме того, были проведены молекулярно-генетическая, шесть почерковедческих и три компьютерно-технические экспертизы.

В результате собранные следователем доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.