РИАМО - 3 сен. Председатель фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова обсудили реализацию межрегионального «Императорского маршрута» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«При участии фонда и администрации муниципалитета в селе Ильинское ведется реставрация двух исторических зданий ансамбля «Усадьба Ильинское», включенных в туристский проект, - родильного приюта и лазарета», — говорится в сообщении.

Родильный приют был построен по инициативе московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и его супруги, великой княгини Елизаветы Федоровны в 1892 году. Вплоть до 1960-х годов здесь располагался роддом, потом больница, последние годы здание пустовало.

Объект культурного наследия восстанавливают с применением уникальной дорогостоящей технологии – лифтинга: дом не разбирают, а поднимают над землей и заменяют поврежденные элементы. Такой подход позволяет максимально сохранить подлинность памятника.

«В 2019 году Федеральное агентство по туризму, Московская область и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество подписали трехстороннее соглашение о развитии и продвижении «Императорского маршрута» в Подмосковье. Создаваемые музеи станут новыми объектами показа. Хочу поблагодарить тех, кто приложил усилия, чтобы найти средства на эти дорогостоящие работы. Важно, чтобы единственная в Московской области императорская усадьба восстанавливалась», — отметила Громова.

Виртуозова добавила, что для развития туркластера «Ильинское-Усово» планируется передача здания «Шахматного клуба» в селе Ильинское, музеи будут созданы в школе императрицы Марии Александровны в Усове, в зданиях императорской фермы в Ильинском и великокняжеской усадьбе Осташево под Волоколамском.

«Есть первые успехи, но еще очень много надо сделать. Благодаря работе фонда у нас есть возможность не потерять места, в которых жила императорская семья. Они строили инфраструктуру, которая делала жизнь простых людей намного лучше», - подчеркнула Виртуозова.

Вице-губернатор добавила, что в Подмосковье появится свой исторический маршрут, который станет частью межрегионального «Императорского маршрута».

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>