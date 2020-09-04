РИАМО - 4 сен. Поток туристов в Египет на данный момент не сгенерирован, поэтому поездки в Египет останутся преимущественно деловыми, сообщил РИАМО вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В столицу Египта - Каир - будут летать три рейса в неделю, в Дубай - два рейса в неделю так же, как и на Мальдивы.

«Египет - это совершенно туристическая страна. Рейсы открываются регулярные в Каир. И поток туристов не сгенерировался, и вряд ли это произойдет сейчас. Конечно, отдельные группы будут через Каир пытаться попасть в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, но это все равно затратно и утомительно, поэтому это больше будут деловые поездки. Хотя это открывает перспективу, что и на курорты будут открыты направления», - сказал Барзыкин.

Он также отметил, что что самым перспективным из трех открытых направления являются Объединенные Арабские Эмираты.

«Многие ждали открытия этого направления. Поток довольно разный по различным видам туризма и деятельности. Запущенные рейсы - это пробный вариант. Посмотрят, как будут проходить наполнение и генерирование потока. И если все будет хорошо, то будут увеличивать на этом направлении перевозки», - отметил Барзыкин.

По словам Барзыкина, направление на Мальдивы также сможет найти своих туристов.