РИАМО - 4 сен. Поток туристов в Египет на данный момент не сгенерирован, поэтому поездки в Египет останутся преимущественно деловыми, сообщил РИАМО вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В столицу Египта - Каир - будут летать три рейса в неделю, в Дубай - два рейса в неделю так же, как и на Мальдивы.
Он также отметил, что что самым перспективным из трех открытых направления являются Объединенные Арабские Эмираты.
«Многие ждали открытия этого направления. Поток довольно разный по различным видам туризма и деятельности. Запущенные рейсы - это пробный вариант. Посмотрят, как будут проходить наполнение и генерирование потока. И если все будет хорошо, то будут увеличивать на этом направлении перевозки», - отметил Барзыкин.
По словам Барзыкина, направление на Мальдивы также сможет найти своих туристов.
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