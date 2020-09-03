РИАМО - 3 сен. Реставраторы обнаружили сохранившийся лепной потолочный декор в жилом доме на Спартаковской улице, построенном в начале ХХ века, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Сейчас специалисты занимаются демонтажем поздних отделочных материалов в помещениях памятника. Обнаруженный декор отреставрируют в ходе дальнейших работ по сохранению. Работы планируют закончить к следующей осени.

«Находки реставраторов позволяют возвращать памятникам наиболее точный исторический облик. Лепные карнизы и розетки в доме на Спартаковской улице долгое время были скрыты под подшивными потолками. После реставрации они вновь украсят помещения памятника, как и было задумано изначально. Мы планируем, что это произойдет примерно через год. Впереди еще целый комплекс работ по сохранению, которые коснутся и фасадов, и интерьеров здания», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Во время реставрации рабочие разберут поздние перегородки, демонтируют современную обшивку стен, покрытие пола и современные окна и двери. Потом начнутся работы по вычинке кирпичной кладки, реставрации штукатурки стен, декоративных элементов, лестницы с белокаменными ступенями, покраске стен и потолков.

Кроме того, в старинном доме воссоздадут историческое покрытие пола, в том числе фигурный дубовый паркет, раскроют исторические оконные и дверные проемы, отреставрируют столярные заполнения.

Все работы проходят под контролем специалистов столичного департамента культурного наследия.​