РИАМО – 3 сен. На сайте российского Минздрава снова обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению Covid-19, это уже восьмая версия рекомендаций, сообщает Газета.ru.

«В соответствии с новыми рекомендациями для борьбы с Covid-19 могут быть использованы шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», - говорится в сообщении.

Принимать препараты можно только по решению врачебной комиссии.

Ранее была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Российский препарат получил название «Спутник V».​

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3 СЕНТЯБРЯ

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