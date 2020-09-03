РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 сен. Жители Балашихи выложили свечу памяти из 334 зажженных свечей на акции в память о погибших в результате теракта в школе Беслана в сентябре 2004 года, мероприятие провели у храма Александра Невского, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Памятная акция началась в четверг с торжественного митинга. В акции приняли участие начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, клирик храма Александра Невского, отец Сергий, ветераны, волонтеры, члены молодежных организаций.

«Мы традиционно в этот день проводим эту акцию, вспоминая трагические события 16-летней давности в школе Беслана. Балашиха имеет тесное отношение к этим событиям. Именно на ее территории расположены подразделения ФСБ и МВД, которые непосредственно участвовали в штурме и освобождении этой школы», - сказал Попов.

Тарасевич отметил, что святая обязанность каждого - не допустить, чтобы «терроризм попал в наши сердца и страх нас победил».

«Будьте бдительными. Обнимите сегодня своих близких и почтим память погибших - тех, кто остался там в День знаний и сейчас наблюдает за нами с небес, минутой молчания», - отметил Тарасевич.

Отец Сергий, обратившись к собравшимся, подчеркнул, что каждому человеку нужно наполнять свои сердца любовью с самого раннего возраста, развивать свои души и эту любовь в себе взращивать, чтобы, когда в сердце придет какая-то злоба или ненависть, она не разрослась до небывалых размеров.

Творческие объединения Балашихи исполнили песни в память о погибших в ходе теракта, присутствующие почтили память погибших в Беслане минутой молчания, а после этого выложили из зажженных свечей и бутылок с водой свечу памяти. В конце акции все выпустили в небо белые шары.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Напавшие на школу террористы удерживали в заложниках детей, их родителей и учителей.