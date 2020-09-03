РИАМО - 3 сен. «Мособлгаз» завершил строительство и ввел в эксплуатацию газовые сети в деревнях Леоново и Силино в городском округе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Газопровод построен по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

«Протяженность газопровода составила 7,7 километра. Созданы условия для газификации четырех многоквартирных и 178 частных жилых домов. Подключиться к газу смогут более 220 жителей», – говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, на текущий год запланировано строительство 50 газопроводов – это не только газификация населенных пунктов, но и газопроводы-связки для повышения надежности газоснабжения, а также источники для котельных.

«Мы построим 245 километров сетей и создадим возможность для газификации около 10,5 тысяч жителей Подмосковья», – сказал Баранов.

Подать заявки на подключение к газу жители населенного пункта могут через личный кабинет клиента, портал технологического присоединения или в филиале предприятия «Юго-Восток».