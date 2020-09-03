РИАМО - 3 сен. Столичная прокуратура назначила проверку после падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, в четверг двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома на улице 50-летия Октября.

«Ребенок доставлен в медицинское учреждение. В квартире обнаружена девочка 2011 года рождения. Взрослые на момент случившегося в квартире отсутствовали», - говорится в сообщении.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних и действия родителей.

На место выезжал Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев.