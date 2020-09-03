РИАМО - 3 сен. Экс-сотрудника Московской областной таможни приговорили к реальному сроку за коррупционные преступления, суд приговорил его к лишению свободы на 7 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать государственные должности на восемь лет, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«С 2014 по 2017 годы подсудимый получал взятки от представителей коммерческих организаций за ускорение процесса таможенного оформления товаров, получив за это денежные средства на сумму свыше 4 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Его признали виновным.