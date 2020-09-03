РИАМО - 3 сен. Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в столице, это произошло на улице, сообщается в Twitter-аккаунте организации.
«Оформляют протокол по 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ред.)», - говорится в сообщении.
Заседание суда по его административному делу пройдет четвертого сентября.
⚡️⚡️Андрея Пивоварова только что задержали прямо на улице! Оформляют протокол по 20.2, говорят оставляют на ночь - суд завтра— Открытка (@openrussia_team) September 3, 2020
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