РИАМО - 3 сен. Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в столице, это произошло на улице, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Оформляют протокол по 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ред.)», - говорится в сообщении.

Заседание суда по его административному делу пройдет четвертого сентября.