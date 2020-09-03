РИАМО - 3 сен. Компенсационные автобусы, которые запустили из-за закрытия станции метро «Рижская», перевезли 2 сентября 7280 пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция «Рижская» закрыта с 22 августа.

«Для компенсации движения мы запустили автобусы КМ — за вчерашний день они перевезли 7280 пассажиров», — говорится в сообщении.

Станцию «Рижская» закрыли на год. Во время закрытия на станции будут проведены работы по замене эскалаторов.