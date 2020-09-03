РИАМО - 3 сен. Система-112 Московской области обработала с начала 2020 года более 850 тысяч вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны, на все вызовы оперативно реагировали, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 региона.
Он отметил, что главное преимущество подмосковной системы-112 в том, что есть возможность вызвать сразу несколько экстренных служб за один звонок.
Система-112 Московской области работает в регионе уже пять лет и является самой масштабной в России. Для обеспечения ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.
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