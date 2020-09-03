РИАМО - 3 сен. Система-112 Московской области обработала с начала 2020 года более 850 тысяч вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны, на все вызовы оперативно реагировали, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 региона.

«В нашей работе важна оперативность и собранность, ведь иногда счет идет на секунды и необходимо оказать помощь как можно скорее, чтобы спасти жизнь человека. Бывают случаи, когда вызывают пожарных, но есть и пострадавшие, тогда мы отправляем на место происшествия скорую помощь и другие необходимые оперативные службы», – сказал оператор системы-112 Московской области Василий Искусных.

Он отметил, что главное преимущество подмосковной системы-112 в том, что есть возможность вызвать сразу несколько экстренных служб за один звонок.

Система-112 Московской области работает в регионе уже пять лет и является самой масштабной в России. Для обеспечения ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.