РИАМО - 3 сен. Житель Москвы 1951 года рождения стал жертвой действий мошенника, лишившись 2,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

О преступлении стало известно 2 сентября в 12:45, когда к полицейским обратился сам потерпевший и заявил о краже денежных средств с банковских счетов.

«Установлено, что в период с 16:00 до 17:00 01.09.2020 года потерпевшему позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, совершил кражу денежных средств в сумме 2,3 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.