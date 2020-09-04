РИАМО - 4 сен. В столице с пятницы разрешили возобновить в полном объеме конгрессно-выставочную деятельность, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Конгрессы и выставки разрешено проводить с соблюдением требований по предотвращению распространения коронавируса, установленных управлением Роспотребнадзора по Москве.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом обошлись Москве примерно в 300 миллиардов рублей.

Ранее в Москве начались пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Принять участие в исследовании смогут 40 тысяч горожан.

Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- Коллективный иммунитет поможет мегаполисам справиться со второй волной Covid‑19. Заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что иммунитет останется с человечеством навсегда.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Подмосковье на выборах в сентябре будут выдавать защитные маски. Будет организовано бесконтактное измерение температуры на входе как для участников, так и для организаторов выборов.

- Свежая карта распротсранения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.