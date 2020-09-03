РИАМО - 3 сен. В Московском областном театре драмы и комедии 3 сентября пройдет концерт «Музыка XX века», который ранее перенесли из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Московская областная филармония проводит абонементы классической музыки в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске регулярно.

«В связи с введением ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, весенний абонемент не был проведен до конца», - говорится в сообщении.

На концерте прозвучат камерная симфония № 4 М.С. Вайнберга струнный квартет № 8 Д.Д. Шостаковича в переложении для оркестра, сюита в старинном стиле А.Г. Шнитке.

За дирижерским пультом – художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России Виктор Луценко.

Начало мероприятия - в 19:00.