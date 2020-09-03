РИАМО - 3 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта в деревне Зверево, в Тульском проезде, участок №2 (Троицкий административный округ), в дальнейшем участок планируют выставить на торги, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На этот участок площадью 0,1 гектара в 2012 году оформлялся договор аренды для жилищного строительства. Согласно градостроительному плану земельного участка здесь разрешена застройка высотой в два этажа общей площадью около 156 квадратных метров.

«Разрешение на строительство правообладатель не оформлял, проект не реализован. В связи с этим ГЗК приняла решение прекратить реализацию инвестпроекта, а также расторгнуть договор аренды участка», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В дальнейшем участок планируют выставить на торги.