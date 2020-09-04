РИАМО - 4 сен. Теперь пользователи приложения социальной сети ВКонтакте смогут найти и выбрать подходящую квартиру или жилой дом для аренды или покупки по всей России с помощью специального интегрированного сервиса ДомКлик от Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Выбрать подходящий вариант можно из более 1 500 000 предложений на вторичном рынке от собственников и проверенных партнеров Сбербанка:

удобный поиск на карте по городу, району, улице или станции метро;

подробное описание предложений с фотографиями и актуальными ценами;

фильтры по цене, количеству комнат, материалу дома и десятку других характеристик сделают поиск максимально точным.

Ежедневно на ДомКлик добавляются более 10 000 новых объявлений. Позвонить продавцу по объявлению, уточнить информацию и договориться о просмотре квартиры или дома можно также не покидая ВКонтакте.

Для поиска недвижимости нужно в мобильном приложении ВКонтакте зайти на вкладку сервисы, открыть каталог мини-приложений и найти ДомКлик в категории «Недвижимость» или через поиск. Также сервис доступен по прямой ссылке.