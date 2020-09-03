РИАМО - 3 сен. В четверг на внеочередном заседании городского совета депутатов прошли выборы главы Долгопрудного, им избран Владислав Юдин, сообщается на официальном сайте администрации города.

Были представлены три кандидата, которые прошли конкурсный отбор: Гульнара Афанасьева, Лидия Гришина и Владислав Юдин. Каждый из них представил свою программу развития города. Юдин в своем выступлении сделал акценты на ликвидации «болевых точек», которые волнуют жителей Долгопрудного, градостроительной политике, создании сильной команды.

«Постараюсь сделать все возможное, чтобы жизнь в Долгопрудном стала для всех горожан лучше», - сказал Юдин.

Также новый глава в своей программе определил основные векторы развития Долгопрудного: строительство социальных объектов, очистных сооружений, решение проблемы ЖКХ и другие.

Летом этого года Юдин был назначен временно исполняющим обязанности главы Долгопрудного. Ранее он занимал должность главы Талдомского округа.