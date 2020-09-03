РИАМО – 3 сен. За первые шесть месяцев этого года турпоток в Москву снизился на 6 миллионов человек, таким образом, бюджет мегаполиса лишился свыше 35 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Из-за того, что границы со многими странами по-прежнему остаются закрытыми, туристический бизнес не может вернуться к своей работе в полную силу.

«Только за первое полугодие 2020 года Москва не досчиталась порядка шести миллионов туристов, в сравнении с аналогичным показателем 2019 года, падение превысило 50%: если в 2019 году за первое полугодие к нам приехало 11,5 миллионов туристов, то в этом году цифра составила всего 5,5 миллионов туристов», - говорится в сообщении.

Тем не менее в столице наблюдают рост внутреннего туристического потока. В июле Москву посетили более 1,5 миллионов туристов из других регионов России. ​

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Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

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