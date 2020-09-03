РИАМО – 3 сен. По мнению директора по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослава Мешалкина, недавно вышедшую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090, которая стоит 136,99 тысячи рублей, быстрее всех купят киберспортсмены и владельцы компьютерных клубов, хотя среди покупателей могут также оказаться и те, кто старается постоянно обновлять свой компьютер, сообщает Газета.ru.

«Я думаю, что в ближайшие годы эта граница между геймингом и кинематографом совсем сотрется и мы будем играть в интерактивное кино. Естественно, с ростом качества графики в играх растут и требования к оборудованию пользователей», — сказал Мешалкин.

Он добавил, что игры все больше похожи на кино. Поэтому геймерам неизбежно приходится обновлять оборудование.

«Что касается стоимости, то не зря владельцев игровых компьютеров в шутку называют «ПК-бояре»: они ставят во главу угла качество и могут себе это позволить, выбирая для игр именно компьютер, а не приставку», — добавил Мешалкин.​