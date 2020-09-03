РИАМО - 3 сен. Летняя погода со следующей недели в Московском регионе сменится похолоданием и кратковременными дождями, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На следующей неделе самым холодным днем станет вторник, после чего погода вернется к климатической норме», - сказал Леус.

Он добавил, что после вторника возможно потепление.

Между тем, на предстоящих выходных жителей Московского региона ждет хорошая погода. Температура воздуха в ночные часы в Москве превысит 10 градусов, днем – комфортные 22-23 градуса. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на три градуса.