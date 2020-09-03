РИАМО - 3 сен. Порядка 300 миллиардов рублей ушло в этом году из бюджета Москвы для борьбы с коронавирусом, деньги были направлены на расходные материалы, медикаменты и дооборудование объектов здравоохранения, сообщает «Интерфакс».

«Мы видим на сегодняшний день выпадающие доходы (бюджета Москвы от последствий пандемии – ред.) до полутриллиона рублей только в этом году. Плюс около 300 миллиардов рублей нам стоили дополнительные затраты на борьбу с ковидом», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в столице обычные больницы были переоборудованы в инфекционные.

За последние сутки в столице подтверждено 690 новых случаев заражения коронавирусом. Всего во время пандемии инфекцией заразились свыше 264 тысячи человека, из них больше 217 тысяч пациентов – выздоровели.​

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3 СЕНТЯБРЯ

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