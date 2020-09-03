РИАМО - 3 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 4 сентября конгрессно-выставочной деятельности в полном объеме, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, установленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», - говорится в документе.

В Москве сняты практически все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса.

Однако по-прежнему в общественных местах нужно находиться в средствах индивидуальной защиты – маске и перчатках.

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3 СЕНТЯБРЯ

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