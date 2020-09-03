РИАМО - 3 сен. Эксперты из комиссии Российского футбольного союза (РФС) признали ошибочным назначение пенальти в ворота волгоградского «Ротора» в матче с московским «Спартаком», сообщает Газета.ru.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча», – уточняется в сообщении.

Игра прошла во время пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Столичный клуб одержал победу в той игре. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».