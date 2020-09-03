РИАМО - 3 сен. Заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что коллективный иммунитет поможет мегаполисам справиться с возможной второй волной коронавирусной инфекции, по его словам, правильнее называть это «эпидемическим процессом», сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалист призвал не впадать в панику из-за слухов о скором развитии второй волны коронавируса, которая якобы накроет большие города.

«Все утверждения, что нас ждет новая волна, – это попытка поддержать тление паники вокруг этого заболевания», – отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что у людей уже вырабатывается коллективный иммунитет к Covid-19, и этот иммунитет останется с человечеством навсегда.

«Сезонный рост заболеваемости возможен, но никакой безысходности в этом нет. Пандемического роста у нас не будет», – отметил Онищенко

Эксперт также заявил, что нужно непременно оберегать пожилое население от коронавирусной инфекции. Он призвал носить в общественных местах маски и напомнил о необходимости прививок, как от гриппа, так и от Covid-19.

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Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- Коллективный иммунитет поможет мегаполисам справиться со второй волной Covid‑19. Заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что иммунитет останется с человечеством навсегда.

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