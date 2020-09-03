РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 сен. Муниципальную доску почета открыли в подмосковном Красногорске в четверг, звания лучших профессионалов удостоены 30 красногорцев, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В преддверии Дня рождения Красногорска в округе открыта доска почета. Почетного звания лучших профессионалов удостоены 30 красногорцев - врачи и учителя, финансисты и рабочие, общественные деятели и военные», - говорится в сообщении.

Красногорцев-тружеников поздравили глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина и председатель муниципального совета депутатов Сергей Трифонов, депутат Московской областной думы Галина Уткина.

«Этот год был очень непростой, мы все вместе с вами пережили достаточно серьезное испытание, которое выпало стране и всему миру – пандемию. И, наверное, неслучайно в этом году было много инициатив по предложению разместить на доске почета медицинских работников. И это заслуженно», - отметила глава муниципалитета.

Хаймурзина поблагодарила всех красногорцев, кто ответственно и профессионально выполняет свою работу и пожелала успехов в труде.