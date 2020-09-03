РИАМО - 3 сен. Более 1,1 тысячи подмосковных школ стали площадками для «Диктанта Победы», мероприятие охватило все муниципалитеты Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Подмосковные образовательные учреждения стали основными площадками для проведения всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в школах соблюли все меры эпидемиологической безопасности.

«Мы постарались создать в наших школах комфортные условия для всех гостей мероприятия», – отметила Каклюгина.

Тестирование представляло собой перечень из 25 вопросов, 20 из которых – по общей истории Великой Отечественной войны, пять – о местных военных событиях нашего региона.