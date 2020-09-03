РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 сен. Делегация из подмосковных Котельников участвует в первой смене патриотических сборов для участников Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

С 30 августа по 7 сентября в Пушкинском городском округе в парк-отеле «Софрино» проходят военно-патриотические сборы среди участников патриотических организаций Московской области. Сборы пройдут в две смены.

«Делегация от городского округа Котельники в составе девяти представителей ВВПОД «Юнармия» участвуют в первой смене патриотических сборов для участников Московской области», - говорится в сообщении.